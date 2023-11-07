Avrupa Parlamentosu Üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Tebrik Etti

Avrupa Parlamentosu üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i seçimi dolayısıyla tebrik etti ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini görüşmek için kendisini Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladığı sırada, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e en içten tebriklerimi sunuyorum. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini görüşmek ve AKP iktidarına alternatif bir umut için sizi Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" mesajını yayınladı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise "Önemli partisini çok zor zamanlarda yöneten Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenli olarak olduğu gibi, iletişim halinde olmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni lideri Brüksel'e bekliyoruz" dedi.

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Yönetim Kurulu Üyesi Kader Sevinç; PES, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı ve PES Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un hafta sonu CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutlama mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajlar şöyle:

IRATXE GARCIA PEREZ: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı sırada, dünkü kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e en içten tebriklerimi sunuyorum. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini görüşmek ve AKP iktidarına alternatif bir umut için sizi Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

NACHO SANCHEZ AMOR: CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e en içten tebrikler. Önemli partisini çok zor zamanlarda yöneten Kemal Kılıçdaroğlu ile düzenli olarak olduğu gibi, iletişim halinde olmayı dört gözle bekliyoruz. Yeni lideri Brüksel'e bekliyoruz.

PES: Tebrikler Özgür Özel! Türkiye için ilerici bir gelecek mücadelesi devam ediyor. Bunu gerçeğe dönüştürmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.