Avrupa Parlamentosu'nun Milletvekili Sayısı Artacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) şu anda 705 olan milletvekili sayısının Haziran 2024'teki seçimlerinden sonra 720'ye çıkacağı bildirildi. AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi'nin büyükelçi seviyesinde yapılan toplantısında, 2024-2029 dönemi için milletvekili sayısının artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Son uzlaşıyla parlamentoda temsil edilen 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artacak.