Avrupa Parlamentosu'nda Charlie Kirk İçin Saygı Duruşu Gerginliği

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), ABD'de uğradığı suikast sonucu ölen sağcı aktivist Charlie Kirk için yapılmak istenen 1 dakikalık saygı duruşu gerginliğe neden oldu. Avrupa Parlamentosu'nun sağcı milletvekilleri, Kirk için yapılmak istenen saygı duruşunun engellenmesine masalara vurarak tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu'nda, dün ABD'de uğradığı suikast sonucu ölen ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk için yapılmak istenen 1 dakikalık saygı duruşu gerginliğe neden oldu. AP Sözcüsü, saygı duruşlarının genel kurulun açılışında başkan tarafından ilan edildiğini belirterek, "Bir dakikalık saygı duruşu talebi varsa, bu talep bir siyasi gruptan gelmeli ve oturumun açılışında yapılmalıdır. Talep varsa, elbette ekim ayında yapılabilir" dedi.

Sözcü, sağcı Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ECR) Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Charlie Weimers'e oylama oturumu öncesinde Kirk'ün vurulmasıyla ilgili bir açıklama yapmasına izin verildiğini ancak konuşmasından kalan süreyi saygı duruşu için ayırmak istediğini ifade ederek, oturumu yöneten AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley'nin bunu engellediğini aktardı.

Sözcü, saygı duruşunun engellenmesinin ardından parlamentodaki sağcı grupların masalarını yumruklayıp ve bağırarak durumu protesto ettiğini açıkladı. - STRASBOURG