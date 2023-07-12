Avrupa Parlamentosu, 'doğayı onarma' yasa tasarısını geri gönderdi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan "doğayı onarma" yasa tasarısını Çevre Komitesine geri göndermeye karar verdi.

Euro News'un haberine göre, Avrupa Parlamentosunda, "doğayı onarma" yasa tasarısının yeniden görüşülüp görüşülmemesine ilişkin oylama yapıldı.

Yasa tasarısının görüşülmesi, 336 lehte, 300 aleyhte ve 13 çekimser oyla kabul edildi.

Böylece tasarı, Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesinde yeniden görüşülecek.

Daha önce yasa tasarısı, Çevre Komitesinde 44 lehte ve 44 aleyhte oyla reddedilmişti.

Avrupa'nın çoraklaşmış ekosistemlerinin yüzde 20'sini 2030 yılına kadar, tamamını ise 2050'ye kadar onarmayı öngören yasa tasarısının, AB tarafından 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce tamamlanması bekleniyor.

Bu durumda ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesi öngörülüyor.

Yasa tasarısına tepkiler

"Doğayı onarma" yasası, tarım alanları, turbalık alanları, polinatörler ve deniz zemininde onarımı amaçlayan planlar içeriyor.

AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) ile diğer sağ görüşlü gruplar tasarıya karşı çıkıyor.

EPP Başkanı Manfred Weber, yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceğini, gıda fiyatlarının yükseleceğini, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceğini ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağını savunuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bilim insanları ve yenilenebilir enerji endüstrisi gibi bazı taraflar ise yasa teklifine destek veriyor.

EPP'yi yanlış bilgi yaymakla suçlayan bu gruplar, orman, bahçe veya sulak alana dönüştürülecek yerlerde de ekonomik faaliyetin sürebileceğini, örneğin bu alanların meyve bahçeleri olarak kullanılabileceğini dile getiriyor.