Avrupa'nın her yerinden gelenler sınır kapılarında oy kullanıyor

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de oy kullanan vatandaş sayısı gün geçtikçe artıyor. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 1 milyon 466 bin 452'ye ulaştı.

Oy kullanmak için Avrupa'nın her yerinden geliyorlar

Sınır kapılarında oy verme işlemleri hız kesmeden devam ediyor

EDİRNE - Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabiliyor. Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen seçmenler, giriş çıkış ve Kapıkule Ten Garı olmak üzere 3 noktada oy kullanabiliyor. İlk günden itibaren yaşanan yoğunluk, her geçen gün artarak devam ediyor. Araçlarıyla Kapıkule'ye gelen yurt dışı seçmenler, oluşturulan peronlarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Rekor oy kullanımı

Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olma özelliğine sahip olan Kapıkule'de oy kullanan vatandaş sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısının 22 Mayıs saat 22.00 itibarıyla 1 milyon 466 bin 452 olduğunu belirtti.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sebebiyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 20 Mayıs tarihinde başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımla devam ediyor. Seçmenler, sınır kapılarında oluşturulan noktalara gelerek sandık başına gidiyor.

Avrupa'nın her yerinden geliyorlar

Almayandan yola çıkan ve kapıkulede oy kullanmaya gelen Naile Durcan, iki hafta önce Almanya'da oylarını kullandıklarını belirterek, "Türkiye'ye hem tatil yapmak ve oyumuzu kullanmaya için tekrar geldik. İkinci defa oy kullanıyoruz" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan gurbetçi seçmenlerden Nuri Recep Durcan, "Ü hafta evvel oy kullanmaya gelmiştim. Şimdi Babaeski'den özellikle buraya oy kullanmaya geldim" diye konuştu.

Fransa'nın Strazburg şehrinde geldiklerini ifade eden Nefret Erken, "Biz Strazburg'dan geliyoruz. Biz ikinci kez oyumuzu kullanıyoruz. Milletimiz ve devletimiz için hepimize hayırlı olsun" dedi.

"Her şey vatanımız için"

Türkiye için seçimlerin önemine değinen Mehmet Çapraz ise, "Ülkeye giriş yaparken içimizi böyle kıpır kıpır yapıyor. İyi ki memleketimiz var. Memleketimiz olmamış olsa biz zaten Avrupa'da rahat barınamayız. Her şey vatanımız için, oyumuzu mecbur kullanacağız" ifadelerini kullandı.