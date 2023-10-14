Avrupa Müslüman Forumu İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını önlemek için çağrı yaptı

Avrupa Müslüman Forumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmak için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Forum üyeleri, Filistin'deki durumu ele almak üzere çevrim içi bir toplantı düzenledi ve Avrupalı Müslümanlar olarak Filistin ve Gazze halkına destek verdiklerini belirtti. Bildiride, İsrail'in Filistin halkının meşru haklarına saygı göstermesi talep edildi ve dünya kamuoyuna yasal yollara başvurarak soykırımı önlemeleri çağrısı yapıldı.

Avrupa Müslüman Forumu, uluslararası kamuoyuna İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını mevcut tüm yasal yolları deneyerek önleme çağrısı yaptı.

Avrupa Müslüman Forumu üyeleri, Filistin'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa'dan katılımcılarla çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıya Müslüman Kadınlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Lauren Booth, Filistin Devlet Başkanlığı Diyanet İşleri Danışmanı Dr. Mahmud Habbaş, Yunanistan Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anna Stamou, Litvanya Sünni Müslüman İnancı Merkezi Müftüsü Romas Jakubauskas, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve çok sayıda kişi katıldı.

Filistin'deki mevcut durumun ele alındığı toplantıda, Avrupa ve İslam ülkelerinde yapılabilecek eylemler tartışılırken Batı medyasının yaşananları çarpıtması da kınandı.

Foruma katılan 36 ülkeden temsilciler, İslam ve Arap dünyasının merkez üssünde yaşananlara kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Toplantı sonunda okunan bildiride, Avrupalı Müslümanlar olarak Filistin ve Gazze halkına yürekten destek verme konusunda birleşildiği belirtildi.

İsrailli yetkililerden ve dünya kamuoyundan, Filistin halkının meşru haklarına saygı göstermesi talep edilen bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Talebimiz daha da sertleşiyor çünkü gözlerimizin önünde sadece kendi devletlerini kurma haklarından değil, aynı zamanda en önemli temel hakları olan var olma haklarından da mahrum bırakılmaya çalışılıyorlar. Siyasi çıkarlar ne kadar haklı göstermeye çalışırsa çalışsın, masum insanların canını almak kabul edilemez."

Bildiride, dünya kamuoyuna ve Avrupa'daki iyi niyetli insanlara, Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek için yasal yollara başvurmaları çağrısı yapıldı.

"Telafisi mümkün olmayan kayıpların sayısını arttıracaktır"

Filistin'deki nüfusun durmaksızın katledilmesini durdurmak için hala bir şans olduğuna işaret edilen bildiride, "Yüzlerce çocuk ve kadın zaten siyonist rejim tarafından öldürülmüştür ve bu konudaki gecikme ölümlerin, acıların ve telafisi mümkün olmayan kayıpların sayısını arttıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması zorunluluğuna işaret edilen bildiride, Filistin ve Arap karşıtı histerinin ortadan kalkması için gerekli kararların alınmasının önemine dikkati çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maceracı manevralarının hem İsrail hem de Orta Doğu ve hatta tüm dünya için ölümcül sonuçlar doğuracağı belirtilen bildiride, İslam dünyasının diğer liderleri de masumları destekleme ve suçluları kınama konusunda cesaret göstermeye çağrıldı.

Üçüncü Dünya Savaşı'ndan korumanın yolunun Filistin sorunu çözmekten geçiyor"

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Filistin'de kan akmasını engelleyebileceği vurgulanan bildiride, atılacak adımların Filistin'de birçok insanın hayatını kurtarabileceğine işaret edildi.

Gazze'de sivillerin öldürülmesinin derhal durdurulmasını, insani yardım koridorlarının açılmasını, bölgeye yardım ve insani yardım misyonlarının gönderilmesi talep edilen bildiride, "müzakere sürecinin" hemen başlatılması gerektiği ifade edildi.

Bildiride, Orta Doğu ve küresel dünyayı olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'ndan korumanın yolunun Filistin sorunu çözmekten geçtiği vurgulandı.