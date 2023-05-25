Avrupa Müslüman Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi

Avrupa Müslüman Forumu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Avrupa Müslüman Forumu üyeleri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türk kamuoyuna Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı.

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov, Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmadığını aynı zamanda ümmetin lideri olduğunu belirtti.

İstanbul'un 500 yıl boyunca hilafetin merkezi olduğunu kaydeden Niyazov, "Kardeşimiz sayesinde Ayasofya, Müslümanlara yeniden hediye edildi." dedi.

Niyazov, bugün Avrupa kıtasında 170 milyon Müslümanın yaşadığını söyleyerek, "Türkiye'nin kaderi, bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"Gençler ülkesinin kıymetini bilmiyor"

Basın toplantısında söz alan Avrupa Müslüman Forumu Konsey Üyesi Ruslan Kurbanov, Dağıstan'ın Derbent şehrinden geldiğini ve kendilerini Selçuklu ve Osmanlı'nın bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan'ın, dünya Müslümanlarının aile ve manevi değerlerini koruyan bir lider olduğuna, Türk, İslam ve Arap dünyasının birleşmesi için çalışma yürüttüğüne işaret eden Kurbanov, Türkiye'de yaşayanlara Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

İngiliz gazeteci Lauren Booth, bu çağrıyı yapmak için Londra'dan geldiğini anlatarak, Batı ülkelerinin, Türkiye'ye yüksekten baktığını ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin, AK Parti liderliğinde tüm kültürel değerlerine sahip çıktığının altını çizen Booth, Türkiye'deki gençlere baktığında ülkesinin kıymetini bilmediklerini gördüğünü söyledi.

"Tüm dünya Erdoğan'ı konuşuyor"

İrlanda Müslümanları Barış ve Entegrasyonu Konseyi Başkanı Şeyh Ömer El Kadri, her liderin Allah yolunda gitmesi ve ülkesini buna göre yönetmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın insan haklarıyla ilgili her şeyi yapan liderlerden biri olduğuna ve ülkesinde dini özgürlükleri sağladığına dikkati çeken Kadri, "Erdoğan'dan sonra insanlar, dini istediği gibi yaşamaya başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk ekonomisinin sürekli büyüdüğünü belirten Kadri, Erdoğan'ın terörle mücadelede başarılı olduğunu ve Filistin konusunda desteğini herkese gösterdiğini dile getirdi.

Avrupa Müslüman Forumu Danışmanı Eldar Iraziev, tüm dünyanın Erdoğan'ı konuştuğunu dile getirdi. Türkiye'deki oyuncu ve sanatçıların, Selçuklu ve Osmanlı dizilerinde oynadığını ancak Erdoğan'a destek vermediğini belirten İraziev, "İslam'ın dirilişi için tüm Müslümanlar birleşmeli." ifadesini kullandı.