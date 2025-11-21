Haberler

Avrupa Liderleri, ABD'nin Rusya-Ukrayna Barış Planı Üzerine Acil Toplantı Düzenliyor

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma planı üzerine video konferans yoluyla acil toplantı yapacak. Almanya Başbakanı Merz, planın Avrupalıların onayını alması gerektiğini vurguladı.

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plan bağlamındaki gelişmelere ele almak üzere video konferans yoluyla acil toplantı toplanacak. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ise "Plan Avrupalıların onayını alırsa başarılı olabilir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği 28 maddelik barış planı taslağının kendilerine teslim edildiği duyurmuştu. ABD'nin plan önerisinden haberi olmayan Avrupa liderleri son gelişmeleri almak üzere harekete geçti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planına ilişkin gelişmeler nedeniyle bugün resmi programını iptal etti. Merz'in gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği ve söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı açıklandı. Alman basını Merz'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, diğer Avrupalı liderler ve Zelenskiy'in de katılımıyla video konferans yoluyla görüşme yapabileceğini yazdı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius ise Berlin'de yaptığı açıklamada "ABD'nin Ukrayna'da barış için gösterdiği çabaları destekliyoruz. Ancak Ukrayna'nın egemenlik ve güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini vurguluyoruz. Ukrayna'ya ilişkin öneri ancak Avrupalıların onayını alırsa adil bir barış planı olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin planına Avrupa sıcak bakmıyor

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor. Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor. Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor. - BERLİN

