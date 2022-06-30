Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Türkiye'de toplandı

47 Ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi izleme komitesi, Büyükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mart 2022'de Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi'nin Genel Kurulu toplantısında İzleme Komitesi'nin Türkiye'de toplanmasını önermişti. Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen İzleme Komitesi toplantısına, 47 ülkenin yerel ve bölgesel yöneticileri ile belediye başkanlarından oluşan 150 temsilci katıldı.

"Yerel demokrasi Tüm insanlık için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesidir."

Açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kongre içindeki çalışma süreci içerisinde yerel ve bölgesel demokrasi konusunda çok önemli deneyimler edindim ve bu deneyimlerimi ilçemde uygulamaya çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Yerel demokrasi tüm insanlık için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesidir. Bugüne kadar Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi çatısı altında, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmek, yönetişimi iyileştirmek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla çok sayıda çalışmaya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Bugünde burada çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz. COVID-19 pandemisi ile hepimiz çok zor günler geçirdik. Bugünkü buluşmamız pandemi sonrası Strazburg toplantılarından sonra ilk yurt dışı buluşmamız oluyor. 2018 yılında pandemi den hemen önce sizleri Büyükçekmece'de ağırlamanın mutluluğunu yaşamıştım. Şimdi ise çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, özgürlüklerimizin kısıtlandığı, bu talihsiz ve acımasız dönemin ardından tekrar sizi İstanbul'un başka bir mekanında bugüne kadar edindiğim tecrübelerime dayanarak tüm kalbimle şunu söyleyebilirim ki, kongre ve onun çok önemli bir parçası olan İzleme Komitesi, üstlendiği misyon ve gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerel demokrasinin gelişmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine büyük katkılar sağlamış ve sağlamaya devam ediyor. Bu çatı aynı zamanda yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli bir fırsat sunmaktadır. Yerel siyaset ile ilgili tüm çabalarımız, demokratik, ekonomik, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla yaşam kalitesinin geliştirilmesine yöneliktir. Yerel demokrasi güçlendirilmedikçe, demokrasinin güçlenmesi ve ileri demokrasiye ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle yerel demokrasiyi güçlendirme yolunda, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartına uyum sağlaması ana hedeflerimiz olmalıdır. Bu yolla karşılaştığımız güçlükleri, edindiğimiz tecrübeleri Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi başta olmak üzere uluslararası ağlarda paylaşmak, muhakkak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle sözlerime son verirken 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden ve bu kabul edilemez savaşın, bir an önce son bulmasını çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika