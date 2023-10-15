Avrupa Konseyi İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor

Avrupa Konseyi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiğini belirtti. Hamas'ın saldırıları kınanırken, iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa olan bağlılık vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Gazze'ye insani yardım sağlamanın önemini ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecine bağlılığını vurguladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB ülkelerinin liderlerinin Orta Doğu'daki durumla ilgili ortak bir açıklamaya imza attığı bildirildi.

AB'nin İsrail'e yönelik "terör saldırılarını" kınadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür şiddetli ve ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında İsrail'in insani hukuk ve uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkını güçlü şekilde vurguluyoruz. Uluslararası insani hukuk uyarınca tüm sivillerin her zaman korunmasını sağlamanın önemini yineliyoruz." denildi.

Açıklamada AB'nin Hamas'ı, "tüm esirleri hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakmaya" çağırdığı kaydedilerek, "Acil insani yardım sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ortaklarımızla koordineli olarak Gazze'de en çok ihtiyaç sahibi sivillere destek vermeye devam etmeye, bu yardımların terör örgütleri tarafından suistimal edilmemesini sağlamaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"Bölgesel gerilimin önlenmesi çok önemli." denilen açıklamada, Orta Doğu barış sürecinde yeniden canlanan çabalar yoluyla iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir barış ihtiyacı vurgulandı.

Açıklamada "Meşru Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla geniş şekilde iletişim kurma ihtiyacının" altı çizildi.

AB liderleri, 17 Ekim'de olağanüstü toplantıda İsrail-Filistin çatışması gündemiyle videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.