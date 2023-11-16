Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Danimarka'nın sığınmacı politikasını eleştirdi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Danimarka'nın sığınmacı ve mültecilere yönelik politikasını eleştirdi. Mijatoviç, ülkenin entegrasyon yerine geçici koruma ve geri gönderme politikasının insan hakları açısından risk teşkil ettiğini belirtti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Danimarka'nın ülkeye gelen sığınmacı ve mültecileri "entegrasyon yerine geçici koruma ve geri göndermeye" yönelik politikasını eleştirdi.

Avrupa Konseyinin internet sitesinde, Dunja Mijatoviç'in, Danimarka'ya mayıs-haziran döneminde yaptığı ziyaretin ardından yetkililerin bu ülkeye gelen sığınmacılara ve mültecilere tutumunu ele alan bir rapor yayımladığı bildirildi.

Raporda, "Sığınma alanında, özellikle Ukrayna'dan kaçanlar ve Afganistanlı kadın ve kız çocuklarının sadece cinsiyet temelli korunmasına ilişkin birçok pozitif gelişme oldu." ifadesi yer alırken, ülkenin mülteci politikasında "entegrasyon yerine geçici koruma ve geri göndermeye" yönelmesi eleştirildi.

Bu durumun, insan hakları açısından "risk" teşkil ettiği aktarılan raporda, mültecilere "daha kesinlik ve güvenlik" sağlanmasına odaklanılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Sığınma izni verilmeyen kişileri "geri göndermeye" yönelik tedbirlerin yeniden düşünülmesi için yetkililere çağrıda bulunulan raporda, bu durumun ruh sağlığı açısından etkileri olduğu ifade edildi.

Raporda, sığınmacıların ve diğer göçmenlerin "geri gönderilmek üzere gözaltına alınmasına" değinilirken, ülke yetkililerinin, bu kişiler için alternatif yöntemlere öncelik vermesi ve bu bağlamda "hapishane benzeri kural ve rejimlerin uygulanmamasının" sağlanması tavsiye edildi.

Raporda ayrıca, Danimarka'daki mülteci ve sığınmacılara yönelik "zor kullanımının azaltılması ve kötü muamele olabilecek her türlü zorlayıcı tedbire başvurmaya son verilmesi" konularında da yetkililere çağrı yapıldı.