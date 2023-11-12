Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye'yi Ziyaret Edecek
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Türkiye-AK ilişkileri ve AK gündemindeki konular ele alınacak.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AK Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, 13 Kasım 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye- AK ilişkileri ve AK gündemindeki konular ele alınacaktır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika