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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) Azerbaycan heyeti başkanı Büyükelçi Peter Mikhalko, Azerbaycan'ın Belçika Büyükelçisi Vagif Sadigov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu belirtti. Leyen, "Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'a geldim. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını iki katına çıkarmak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ursula von der Leyen Azerbaycan Bakü Politika Haberler

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