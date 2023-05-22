Avrupa'daki Türk seçmenler ikinci tur için oy kullandı

Çekya, Macaristan, Slovakya ve Malta'da yaşayan Türk seçmenler, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandı. Oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve oy pusulaları diplomatik kuryelerle YSK merkezine götürülecek.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Malta'da sona erdi.

Macaristan, Malta ve Çekya'da seçmenler 20-21 Mayıs'ta oylarını kullanırken, Slovakya'da sadece 21 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren oy kullanma sürecinin tamamlandığını ve 2 bin 39 seçmenin oy verdiğini söyledi.

Bağış, "İlk turda toplam 2 bin 19 oy kullanılmıştı. İkinci turda, ilk tura göre 20 vatandaşımız daha fazla oy kullanmış oldu. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Macaristan

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da oy kullanma işleminin Budapeşte Büyükelçiliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını kaydederek, "Siyasi parti temsilcilerimiz arasındaki dostluk ve beraberlik ortamı eşliğinde iki gün boyunca oylar kullanıldı, katılım ilk turla hemen hemen aynı oranda oldu." dedi.

Karanis Ekşioğlu, ülkede 2 bin 388 kişinin sandık başına gittiğini, katılım oranın yaklaşık yüzde 61 seviyesinde olduğunu söyledi.

Malta'da da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nde kurulan iki sandıkta oy verme işlemi, yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Malta'da 1603 seçmenin oy kullandığı öğrenildi.

Slovakya'da ise Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmenler 21 Mayıs'ta yerel saatle 08.00-22.00 arası oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma işleminin sona erdiği bu 4 ülkedeki oy pusulaları, diplomatik kuryelerle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) merkezine götürülecek.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023