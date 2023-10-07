Avrupa'da yasal göç yolları oluşturulması istendi

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, Avrupa iş piyasasındaki boşlukların doldurulması için yasal göç yolları oluşturulmasını istedi. Akdeniz'e kıyısı bulunan 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin katılımıyla 6. MED5 Göç Zirvesi, Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, Avrupa iş piyasasındaki boşlukların doldurulması için yasal göç yolları oluşturulmasını istedi.

Akdeniz'e kıyısı bulunan 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin katılımıyla 6. MED5 Göç Zirvesi, Yunanistan'ın Selanik kentinde yapıldı.

Keridis'in başkanlığındaki toplantıya ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Maltalı mevkidaşları ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas katıldı.

Toplantının ardından Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu 5 ülke, göç baskısına ilk sıradan maruz kalmaktadır ve yakın işbirliğine gereksinimleri vardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Akdeniz ve Balkanlar'daki göç akınlarında artış olduğuna işaret edilerek, Batı Afrika ve Sahel bölgesinden gelen düzensiz göçmenlerle İtalya'nın bu artışın merkezinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Keridis, toplantıda AB'nin dış sınırlarının korunması, iltica için hızlı ve güvenilir bir süreç oluşturulması, iltica hakkı olmayanların vakit kaybetmeden geri gönderilmesi, sığınmacıların ilk girdikleri ülkelere verilen Avrupa ödeneklerinin artırılması, düzensiz göçü önleyebilmek adına Türkiye gibi "transit" ülkelerle işbirliğinin sağlanması ve Avrupa iş piyasasındaki boşlukların doldurulması için yasal göç yolları oluşturulmasını istedi.