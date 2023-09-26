Avrupa Birliği'nden Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Projesine Destek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi' başlıklı proje, Avrupa Birliği (AB) Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında ayrıca basın mensuplarına ticari dron ehliyeti eğitimi de verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 52 bin avroluk "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi" başlıklı proje, Avrupa Birliği (AB) Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, gazetecilere, Avrupa Birliğine sundukları çeşitli projeler olduğunu belirterek, onlardan birinin "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Projesi olduğunu, bunun Avrupa Birliği Ulusal Ajansı'ndan 52 bin avro destek alacağını söyledi.

Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde görev yapan basın mensuplarına yönelik ticari dron ehliyeti için de proje hazırladıklarını ifade eden Akkaya, "Ticari dron ehliyeti eğitimi vereceğiz. Eğitime 40 kişilik bir kontenjanımız var. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'daki basın mensupları katılacak. Bunun yanı sıra valiliklerde görev yapan enformasyon görevlileri, kamu kurumlarda görev yapan enformasyon görevlileri de eğitime katılacaklar. Bu eğitim neticesinde de ticari dron ehliyetine sahip olacaklar." diye konuştu.

Bölge illerinde dört üniversitede iki İletişim Fakültesinin bulunduğunu anlatan Akkaya, buradaki öğrencilere Ankara'da bir gezi düzenlemek istediklerini belirtti.

Akkaya, ziyaretler kapsamında öğrencilere, İletişim Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarda sunumların yapılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.