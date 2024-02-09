Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den İsrail'e tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona ilişkin, "Refah'a yönelik askeri saldırı haberleri endişe vericidir. Bunun zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçları olacaktır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 126 gündür devam ediyor. Bölgedeki yoğun bombardımanda 27 bin 947 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail ayrım gözetmeksizin tüm noktaları vuruyor. İsrail ordusunun güneydeki Refah kentine yönelik planladığı askeri operasyona ilişkin ise tepkiler büyüyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, 1,4 milyon Filistinlinin Refah'ta şu anda gidecek güvenli bir yerinin olmadığını ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Borrell, "Refah'a yönelik askeri saldırı haberleri endişe vericidir. Bunun zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçları olacaktır" dedi.

"Yeni bir Nakba'nın gerçekleştirilmesine karşı sorumluluk alma zamanıdır"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yapılması planlanan saldırıya ilişkin yorumları, "gerçek bir tehdit" olarak nitelendirildi. Bu planın İsrail'in Filistinlileri topraklarından zorla çıkarma planının bir parçası olduğu belirtildi. İsrail ve ABD hükümetlerinin böyle bir hareketin sonuçlarından tamamen sorumlu tutulacağı aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne harekete geçme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Şimdi herkesin tüm bölgeyi sonu gelmez savaşlara sürükleyecek yeni bir Nakba'nın gerçekleştirilmesine karşı sorumluluk alma zamanıdır" ifadeleri kullanıldı.

Mısır, Gazze sınırına 40 tank konuşlandırdı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Mısır, Gazze sınırındaki Sina Yarımadası'na güvenliği artırmak amacıyla son 2 haftada 40 tank ile zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Mısır, İsrail güçlerinin Gazze'deki nüfusu Sina'ya sürmesinden endişe ediyor. - GAZZE