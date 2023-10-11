Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'i Ziyaret Edecek
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Borrell, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine ziyareti gerçekleştirecek ve Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyaloğu'nun 12. turunu düzenleyecek.
BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in 12-14 Ekim tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
Sözcü tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Borrell, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine söz konusu ziyareti gerçekleştirecek.
İki taraf, ziyaret sırasında Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyaloğu'nun 12. turunu düzenleyecek.