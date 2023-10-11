Haberler ›› Politika ›› Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'i Ziyaret Edecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'i Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Borrell, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine ziyareti gerçekleştirecek ve Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyaloğu'nun 12. turunu düzenleyecek.