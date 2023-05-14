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Avcılar'da seçim görevlileri sandık başında yemin etti

Avcılar'da seçim görevlileri sandık başında yemin etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Avcılar'da 10 mahallede 302 bin seçmen için kurulan 815 sandıkta görevliler yemin ederek göreve başladı.

AVCILAR'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti temsilcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Avcılar'da 10 mahallede 302 bin seçmen için kurulan 815 sandıkta görevliler yemin ederek göreve başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Avcılar Politika Haberler

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