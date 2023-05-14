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Avcılar'da sandık başında görevliler yemin etti

Avcılar'da sandık başında görevliler yemin etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Avcılar'da görev alacak sandık başkanları ve memurlar ile parti temsilcileri, yemin ederek göreve başladı.

AVCILAR'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti temsilcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Avcılar'da  10 mahallede 302 bin seçmen için kurulan 815 sandıkta görevliler yemin ederek göreve başladı. 10 mahallede görevli sandık kurulu üyeleri sabah erken saatte okullara gelerek torbaları alıp içindeki malzemeleri saydıktan sonra yemin etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Politika

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