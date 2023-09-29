Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu

KAÇAK göçmenlere yönelik operasyonlar devam ederken, Avcılar'da belirlenen bir adres ekipler tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı ile kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın giriş katındaki daireye özellikle akşam ve gece geç saatlerde gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin geldiğini daha sonra yine gruplar halinde dışarı çıktıklarını belirledi. 27 Eylül Çarşamba akşam saat 22.00 sıralarında belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyon öncesi binanın çevresinde önlem alan ekipler, bir grubun izlenen evden çıktığını gördü. Üzerlerinde çanta bulunan kaçak göçmenlerin Fas vatandaşı olduğu ve turist olarak İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Evdekilerle birlikte 7 kişi olduklarını belirten gruptakilerin üzerini arayan polis, evde de arama yaptı. Çeşitli tarihlerde İstanbul'a geldiklerini ve her gün çeşitli semtleri dolaştıklarını belirten göçmenlerin aylık kira olarak kişi başı 50 Euro ödedikleri ev sahibini tanımadıkları öğrenildi.

ARALIKSIZ DENETİM

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'ın merkezi noktalarında ve yolcuların yoğun olduğu saatlerde metrobüs duraklarında kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor. Pasaportsuz olduğu belirlenen yabancı uyruklular haklarında işlem yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.