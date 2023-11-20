Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener Tepebaşı Belediyesi için aday adayı oldu

Eskişehir'de Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Tepebaşı Belediyesi için aday adayı olduğunu açıkladı. Gücüyener, şehrin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve daha gelişmiş bir şehir haline getirmek istediğini belirtti.

Eskişehir'de Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yerel seçimlerde Tepebaşı Belediyesi için aday adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler seçim stratejilerini belirleyerek hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da adayları merak etmeye başladı. Bu çerçevede Eskişehir belediyeleri için de aday adaylıkları açıklanmaya başladı. 2005 yılında başladığı siyasi kariyeriyle AK Parti'nin geçmiş yönetimlerinde görev alan Av. Pınar Turhan Gücüyener de Tepebaşı Belediyesi'ne aday adayı olduğunu açıkladı. Av. Gücüyener, aday adaylığını şu sözlerle açıkladı:

"Şehrimizin ve çocuklarımızın geleceğine yön verme sorumluluğunu üstlenmek için Tepebaşı Belediye Başkanlığına aday adaylığımı sizlere sunmaktan onur duyuyorum. Şehrimizin, dünyaya açılan bir kapı olmasını arzuluyorum. İnsana, aileye, teknolojiye, üretime ve istihdama yapılan yatırımları, şehrimizin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle harmanlayarak, Eskişehir'in potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Birlikte, Eskişehir'imizi daha gelişmiş ve her açıdan zengin bir şehir yapma düşüncesiyle yola çıkıyorum. Bir anne olarak, İnanç'ın ve tüm çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşamasını hayal ediyorum. Eskişehir'in her bir sakini için daha konforlu, eşit imkanlar sunan bir kent olmasını hedefliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında, bu anlamlı dönemde, desteğinizle hep birlikte başaracağımıza inancım tam." - ESKİŞEHİR