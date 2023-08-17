ATO Heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı'na Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarına İlişkin Önerilerini İletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a üniversite öğrencilerinin barınma ile ilgili sorunlarına ilişkin önerilerini iletti. Heyet, özel yurt kapasitelerinin değerlendirilmesi ve öğrencilere yardım edilmesi konularında önerilerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a üniversite öğrencilerinin barınma ile ilgili sorunlarına ilişkin önerilerini iletti.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Anadolu Özel Yurtlar Derneği Başkanı Ömer Özkan Özdemir, 58 No'lu Komite Üyesi Gülay Kılıç, Anadolu Özel Yurtlar Derneği Başkan Yardımcıları Fatih Yalçınkaya ve İlker Aktürk, Dernek Genel Sekreteri Alkan Kan, Sayman Üyesi Kerem İçöz ve ATO İdea Genel Müdürü Gaye Yardımcı'dan oluşan ATO Heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay başkanlığındaki heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme gelecek öğrencilerin barınma sorununun çözümü konusunda hazır yatırımın bulunduğu özel yurt kapasitelerinin değerlendirilmesine yönelik önerilerini iletti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan tüm öğrencileri yurtlara yerleştirmek amacıyla yer arayışında olması üzerine Ankara Ticaret Odası ve Anadolu Özel Yurtlar Derneği olarak çözüm önerisinde bulunmak istediklerine dikkat çeken ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, özel yurtların yüzde 51'lik boş kontenjanların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sisteme dahil edilebileceğini söyledi. Yılmaz, bakanlığın yeni yerler açmak yerine öğrencilerin özel yurtlara yerleştirilmesi ve birim maliyet üzerinden bu yurtlara ödenek tahsis edilmesi önerisini dile getirdi.

Yılmaz, "Barınma ve gıda yardımı çerçevesinde özel yurtta kalan öğrencilere yardım edilmesi, özel hastanelerde uygulandığı gibi öğrencinin de fark ödeyerek istediği yurdu seçip, istediği konforda özel yurtta konaklayabilmesini istiyoruz. Böylece işletmeler boş binalara kira vermek zorunda kalmazken, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de konaklamak için başvuran hiçbir öğrenciyi geride bırakmamış olur. Öğrencilerimize güvenli barınma imkanı sağlayan bu sektörü ayakta tutarken, Başkente okumak için gelen çocuklarımızın da mağduriyetinin önüne geçmiş oluruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er'in de yer aldığı ziyarette konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent'te faaliyet gösteren özel yurtların ATO'nun 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı olduğunu bildirdi. Ankara'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının kapasitesi dışında ihtiyaç olduğu için özel yurt yatırımı yapıldığını anlatan Yılmaz, Bakanlık verilerine göre bu yurtların doluluk oranının yüzde 48 olduğunu kaydetti.

Ziyaret çerçevesinde ise şu konu başlıkları gündeme getirildi:

"Kamu yararına çalışan dernek ve vakıf yurtlarına sağlanan destek kapsamının genişletilerek, özel yurtları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvuran öğrencilere, okuluna uzak lokasyondaki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda kalmak yerine ücret farkı ödeyerek istediği özel yurtta kalma imkanı tanınması. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrenci yurtlarında verilen kahvaltı desteğinin, özel öğrenci yurtlarına da verilmesi. Formasyon, yüksek lisans, doktora, dil kurslarına gelenlerin özel yurtlarda konaklatılmasına imkan verilmesi."

Yılmaz, Ankara Ticaret Odası üyelerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. ATO Heyeti'nin önerisini dinleyen Bakan Bak, konuyla ilgili detaylı çalışma yapacaklarını söyledi. - ANKARA