ATO Başkanvekili Mehmet Aypek cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek cinayetine ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede, Aypek'in koruması Gani Güngör'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'e ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek cinayetine ilişkin Aypek'in koruması Gani Güngör hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameye göre, Aypek, 25 Nisan'da Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki iş yerinde şoförü Gani Güngör tarafından tabancayla öldürüldü, Gani Güngör'ün oğlu İbrahim Güngör de cinayet sırasında iş yerinin etrafında olduğu babasına cinayette yardım etti.

İddianamede ifadesine yer verilen Gani Güngör, Aypek'in kendisine borcu olduğunu, borcunu ödemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Gani Güngör, "Evime haciz geldi. Ben de bu konuyu görüşmek üzere ofisine gittim. Ofiste bana silah çekerek küfretti. Ben de silahı alıp 6 el ateş ettim. Ardından teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Sanık İbrahim Güngör de cinayetle ilgisinin olmadığını savundu.

Gani Güngör hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.