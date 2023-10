ATO Başkanı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef almasına tepki göstererek, 'Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleniyor. Filistin halkına yönelik saldırılar bir an önce durmalı ve bölgeye insani yardımlar dört koldan ulaştırılmalıdır' dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in başlattığı Gazze bombardımanıyla masum sivil halkı hedef almasına tepki gösterdi. İsrail'in başlatması beklenen kara harekatıyla bu acı tablonun daha da vahim hale geleceğini kaydeden Baran, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin üzerine bombalar yağdırılan Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleniyor. Hastanelerde küvözlerde bebekler, cihazlara bağlı hastalar varken elektrik verilmiyor, gıda, su, yakıt hiçbir yardım ulaştırılamıyor. İsrail'in başlatması beklenen kara harekatıyla bu acı tablo daha da vahim hale gelecek. Tarihe insanlığın yüz karası olarak geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Uluslararası kuruluşlar bir an önce devreye girmeli, Filistin halkına yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı ve bölgeye insani yardımlar dört koldan ulaştırılmalı. Bölgeye bir an önce kalıcı barış ve huzurun gelmesini diliyorum" dedi. - ANKARA