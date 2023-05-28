ATO Başkanı Gürsel Baran: Milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine duyulan güveni pekiştirdiğini ve millet tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine duyulan güveni pekiştirdiğini ve millet tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin ikinci turunun huzur ve güven içinde tamamlandığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye'yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz."