ATO Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milletimiz, Büyük Taarruz ile bağımsızlığına sahip çıkmış, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanını yazarak hiçbir koşulda bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümünü bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde girdiği tüm mücadelelerden zaferle çıkma kararlılığının ifadesi olduğunu belirterek, "Milletimiz, Büyük Taarruz ile bağımsızlığına sahip çıkmış, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanını yazarak hiçbir koşulda bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.

Baran; Türk Milletinin, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan ve 30 Ağustos'ta sonuçlanan Büyük Taarruz ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere en güzel cevabı verdiğini kaydederek, "30 Ağustos Zaferi savaş meydanında kazanılan bir zaferden öte, zulüm, işgal ve esaret karşısında Türk milletinin duruşudur. Dünya savaşının ardından verdiği İstiklal Savaşı ile varoluş mücadelesi veren milletimiz, tüm yokluk ve zorluklara rağmen dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanını yazmış, bağımsızlığından taviz vermeyeceğini yedi düvele ilan etmiştir. Asker, silah, araç gereç bakımından üstünlük sağlamadan, sınırlı imkanlarla düşmanın alt edilmesi tarihte az görünen olaylardan biridir. Bu zafer, milletimizi bağımsız, vatanımızı bölünmez yaparken mazlum uluslara da umut ve cesaret kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

İş dünyasını; Türk Tarihinin dönüm noktaları olan Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Çanakkale Savaşlarını unutmadığına dikkati çeken Baran, "Siyasi bağımsızlığı sürdürebilmenin ekonomik bağımsızlıkla mümkün olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Bugünün bağımsızlık mücadelesini fabrikalarda, üretim tezgahlarında, teknokentlerde veriyor, iş insanları olarak güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz. Bu önemli günün yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA