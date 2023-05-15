ATO Başkanı Baran: 'İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türk milletinin rekor katılım oranıyla sandığa giderek vatandaşlık hak ve görevini yerine getirmesi, demokrasi kültürü yerleşik bir ülke ve toplum olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de aynı sağduyuyla gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Milli iradenin kararı her gücün üzerindedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA