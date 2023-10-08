Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi İsrail'in saldırganlığını kınadı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom, uluslararası topluma, " İsrail'in saldırganlığını kınamaları" çağrısında bulundu.

Büyükelçi Dorkhom, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle sosyal medya üzerinden açıklama yayımladı.

Dorkhom, "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırganlığını kınamalı ve İsrail'in devam eden, sürekli genişleyen yasa dışı işgalinin sona erdirilmesine yardımcı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Filistin halkının, kendi kaderini tayin etme hakkını kullanmasına ve kendi devletini kurmasına uzun süre izin vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarılarda bulunulduğuna işaret eden Dorkhom, şunları kaydetti:

"Bölgemizde güvenlik, istikrar ve barış sadece İsrail'in 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi ve halkın bağımsızlık hakkının ve ulusal egemenliğinin tanınmasıyla sağlanabilir."

"Aksa Tufanı" isimli saldırı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı bir başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.