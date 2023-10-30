Atiku Abubakar, Yüksek Mahkemenin Kararını Eleştirdi

Nijerya'da ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi'nin (PDP) adayı Atiku Abubakar, Yüksek Mahkemenin, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun seçim galibiyetini onaylayan kararının, seçimlere olan güveni sarsacağını söyledi.

Abubakar, geçen hafta başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemenin, 25 Şubat'taki seçim sonuçlarına ilişkin verdiği karara tepki gösterdi.

Başkentte basın toplantısı düzenleyen Abubakar, mahkemenin, Tinubu'nun seçim galibiyetini onaylayan kararının seçimlere olan güveni sarsacağını belirterek, şeffaflığın artırılması için seçim yasalarında değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Abubakar, mahkemeyi, 25 Şubat'taki seçimi geçersiz kılmak için Tinubu'nun "sertifika sahteciliği" yaptığı iddiasına ilişkin yeni kanıtları kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle eleştirerek, "Bana ve partime gelince, çalışmalarımızın bu aşaması tamamlandı ancak ben gitmiyorum." dedi.

Abubakar ve Obi itiraz etmişti

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oyla kazandığı, seçimde ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Abubakar'ın yüzde 29 ve İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları internet sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine, Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinde itiraz etmişti.

Mahkeme ise 6 Eylül'de adayların itirazlarının "asılsız" olduğuna karar vermiş ve ülkede yapılan seçimlerde, Tinubu'nun, Nijerya'nın geçerli şekilde seçilmiş devlet başkanı olduğunu onaylamıştı.

Abubakar ve Obi, 19 Eylül'de, seçim sonuçlarının iptali için Nijerya Yüksek Mahkemesinde itiraz etmişti. Mahkeme de 26 Ekim'de Tinubu'nun zaferini onaylamıştı.