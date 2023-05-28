Atatürk ve Türk bayrağı rozetleri seçimlerde yasaklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde AKP yöneticisinin başvurusu üzerine İlçe Seçim Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve Türk bayrağının yer aldığı çanta rozetlerini "belirleyici işaret" olarak değerlendirdi ve sandıklardaki parti görevlilerinin bunları takmasını yasakladı. Yıldırım ilçesindeki seçim kurulu ise aynı rozetlerle ilgili başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde AKP yöneticisinin başvurusu üzerine İlçe Seçim Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve Türk bayrağının yer aldığı çanta rozetlerini "belirleyici işaret" olarak değerlendirdi ve sandıklardaki parti görevlilerinin bunları takmasını yasakladı. Yıldırım ilçesindeki seçim kurulu ise aynı rozetlerle ilgili başvuruyu oyçokluğuyla reddetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, AKP'nin başvurusu üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve Türk bayrağının bulunduğu rozetler ilçe seçim kurulu kararıyla sandık bölgesinde kullanılması yasaklandı.

Bursa'da Mudanya ve Yıldırım ilçelerinde sandık görevlileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağının bulunduğu rozet taktı. Rozetlere AKP'li sandık görevlileri itiraz ederek, ilçe seçim kurullarına başvurdu.

Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, "28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde bütün okullarda CHP ve İYİ Parti görevlilerinin bir bütün halinde Atatürk ve Türk Bayrağı taşıyan çanta rozeti taktıkları tespit edildi, takılan rozetlerin boyutları ve şekli çanta rozeti olması birlikte değerlendirildiğinde tüm bunların siyasi propaganda amacı taşıması nedeniyle 298 sayılı kanunun 82-9 maddesi gereğince değerlendirilmesini ve söz konusu rozetlerin toplatılması talep ederim" dedi.

Yıldırım İlçe Seçim Kurulu, Erbay'ın başvurusunu oyçokluğu ile reddetti. Karara üç üye karşı çıktı.

MUDANYA SAKINCA GÖRDÜ

Mudanya ilçesinde de AK Parti Mudanya Seçim İşleri Başkanı Okan Özkan, aynı rozetlere ilçe seçim kurulunda itiraz etti. Özkan, itiraz dilekçesinde şunları kaydetti:

"Atatürk ve Türk Bayrağının herhangi bir partinin işareti sayılmasının ve herhangi bir partiye mal edilmesinin mümkün olamaz. Bireysel olarak herkesin kullanabilir ancak dikkat edilmesi gereken hususun eylemli bir hale gelip gelmediği noktasında toplanıyor. 298 Sayılı kanunun 82/9 Maddesinde sayılan amblem ve işaretlerden olmadığı ancak İlçe genelinde sandık kurullarında görevli Cumhuriyet Halk Partisine mensup tüm üyelerin aynı rozeti taktıkları bu halde sandık kurullarında kendilerini belirgin hale getirdikleri anlaşılmakla kurulca yapılan oylamada oy çokluğuyla ilgili rozetin içeriğinden bağımsız olarak belirleyici işaret kapsamında kabul edilmesi nedeniyle itirazın kabulüne ve rozetlerin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir."

Mudanya İlçe Seçim Kurulu ise Özkan'ın başvurusunu oy çokluğu ile kabul ederek, söz konusu rozetlerin çıkarılmasına karar verdi.