Milli Savunma Bakanı: Savarona'nın deniz eğitimleri ve tanıtım faaliyetleri için hazırlıklar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona'nın haziran ayı sonunda deniz eğitimleri ve tanıtım faaliyetleri kapsamında seyir yapabilir hale gelebilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Güler, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın "Savarona Yatı ve Ertuğrul Gemisi'nin müze haline getirilmesi" hakkında yazılı soru önergesini yanıtladı.

Savarona'ya ilişkin bilgi veren Güler, "Savarona'nın 2024 yılı haziran ayı sonunda deniz eğitimleri ve tanıtım faaliyetleri kapsamında seyir yapabilir hale gelebilmesi planlanmakta olup bu maksatla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bakım/onarım faaliyetlerine yoğun olarak devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ertuğrul Gemisi hakkında ise şunları kaydetti:

"M/G Ertuğrul'un tarihi önemine binaen anısının yaşatılması ve tarihi hikayesinin halkımızla buluşturulması maksadıyla Kıbrıs Barış Harekatı ile özdeşleşmiş şehrimiz olan Mersin'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Mersin Deniz Müzesi bahçesine M/G Ertuğrul'a ait gemi topu, gemi demiri, tonoz, gemi direği yerleştirilmiş ve müzecilik unsuru olarak 17 Kasım 2023'ten itibaren müzedeki Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili diğer objelerle birlikte sergilenmeye başlanmıştır.

Mersin'in sergileme alanı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni de M/G Ertuğrul'a adını veren 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin ebedi istirahatgahı olan Kushimoto şehrinin, Mersin ile kardeş şehir olması ve anılan müzede bununla ilgili de bir köşe bulunmasıdır. Geminin pervane ve tonoz demiri de Kıbrıs/Magosa Deniz Komutanlığı'nda sergilenmektedir."