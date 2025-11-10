Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Nedeniyle CHP Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı nedeniyle CHP'de anma töreni düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen törende, saat 09.05'te Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.