Atatürk'ün vefatının 85. yılında CHP Genel Merkezi'nde anma töreni düzenlendi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen anma töreniyle kutlandı. Genel Merkez binasına Atatürk ve Türk bayrağı asıldı ve gönderdeki bayraklar yarıya indirildi. Törende, Genel Merkez personeli saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde, CHP Genel Merkezi'nde anıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında, kurucusu olduğu CHP Genel Merkezi'nde anıldı. Genel Merkez binasına Atatürk ve Türk bayrağı asıldı. Gönderdeki bayraklar, yarıya indirildi. Saat 9'u 5 geçe, siren seslerinin duyulmasıyla Genel Merkez personeli, bahçede saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.