Atatürk'ün vefatının 85. yılında anma töreni düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. - İSTANBUL