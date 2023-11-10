- Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümü

Antalya'da sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu

ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde Antalya'da anıldı.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen anma programında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programa Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kent protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Resmi törenin ardından çok sayıda meslek kuruluşu, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerince de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kentin birçok noktasında da saat 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu. Kent genelinde toplu taşıma araçlarında yolcular, tarafikte seyir halindeki sürücüler saat 09.05'de saygı duruşunda bulundu.

Anma programı çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Programı ve Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Fotoğraf Sergisi düzenlenecek.Öle saatlerinde ise Türk Yıldızları "Ata'ya Saygı 10 Kasım Özel Gösterisi yapacak.