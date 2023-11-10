Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümünde Türkiye Genelinde Saygı Duruşu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de vatandaşlar tarafından siren sesleri eşliğinde saygı duruşu yapıldı. İşçilerden, balıkçılara kadar birçok kişi Atatürk'ün anısına saygı gösterdi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar tarafından siren sesleri eşliğinde saygı duruşuyla anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85 yıl önce hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye kent merkezleri ile ilçelerde de siren sesleri yankılandı. Yolda yürüyenler, otomobilleriyle ilerleyenler siren seslerini duymalarıyla saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında, araç trafiğinin yoğun olduğu ve iş yerlerine gidenlerin yaya olarak ilerlediği caddelerde hayat durdu.

İŞÇİLERİN ATA'YA SAYGISI

Adana'da Atatürk Parkı ve Büyükşehir Belediyesi önünde törenler düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk bıraktı. Atatürk Caddesi'nde köpeğini gezdiren bir kadın, sirenler çalınca saygı duruşuna geçti. Köpek de 2 dakika süre ile yanında bekledi. Bir fabrikadaki kaynak işçileri ile bir meyve paketleme tesisindeki işçiler de saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp, saygı duruşuna geçti. Kozan ilçesinde kurulan bir semt pazarındaki müşteri ve pazarcıların yanı sıra İmamoğlu ilçesinde evlerinin bahçesinde ekmek yapan kadınlar da ayağa kalkıp, sayı duruşunda bulundu.

DENİZ ÜSTÜNDE ATA'YA SAYGI

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğramiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve kent protokolü Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında teknesini hazırlayan bir balıkçı siren seslerinin ardından ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

İŞ MAKİNESİNDE SAYGI DURUŞU

Niğde'de kent merkezinde Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sirenlerin çalmasıyla sürücüler kontak kapattı, yayalar da saygı duruşuna geçti. Bu sırada bir inşaattaki işçiler, iş makinelerinin üzerinde saygı duruşunda bulundu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da hastane önünde sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti.

ZEYTİN BAHÇESİNDE SAYGI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz anısı için saygı yürüyüşü yapıldı. Öğrenciler ve kent protokolü, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Kamil Kara Bulvarı'ndan yürüyüp, Atatürk Caddesi'ndeki anıtın önüne vardı. Saatler 09.05'i göstermesiyle saygı duruşuna geçenler, İstiklal Marşı okudu. Düziçi ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde çalışan işçiler de saygı duruşunda bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridinde toplanan ilk ve ortaokul öğrencileri de Atatürk posteri ve Türk bayraklarından zincir oluşturdu.