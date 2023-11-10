Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümünde Manisa'da Saygı Duruşu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde Manisa'da saygıyla anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, İzmir-İstanbul Otoyolu Manisa Mimar Sinan Bulvarı'nda trafik 2 dakikalığına durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Resmi tören Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önünde yapıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte İzmir-İstanbul Otoyolu Manisa Mimar Sinan Bulvarı'nda trafik durdu. İlk olarak bir taksi şoförü ve kadın yolcusunun durmasıyla başlayan saygı duruşuna diğer sürücüler de eşlik etti. Yol kenarında kısa sürede yığılma meydana geldi. Vatandaşlar da olduğu yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Siren seslerinin bitmesiyle trafik normal seyrine döndü.