Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Yüksekova'da törenle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Yüksekova Belediyesinin önünde düzenlenen tören, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'in Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk programından sonra Yüksekova Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde anma programının devam edeceği belirtildi.
Programa, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, P. Albay Murat Uluğ, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Esendere Belde Belediye Başkanı Dirbaz Büyüksu, kurum amirleri, öğretmenler, asker ve polis katıldı. - HAKKARİ