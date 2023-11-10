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Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Turhal'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Turhal ilçesinde düzenlenen törenle ölüm yıl dönümünde anıldı. Törene birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri, siyasi parti başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.