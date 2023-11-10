Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Üniversite öğrencileri şiir okudu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenle anıldı.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri daha sonra Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Vali Sezer, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şeref defterini imzaladı.

Anma törenine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde de anma programı düzenlendi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu anıta çelenk sundu. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversite öğrencilerinin şiir okuduğu törende, Dr. Öğretim Üyesi Yücel Atila Şehirli de bir konuşma gerçekleştirdi.

Kırklareli

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki programda öğrenciler gösteri sundu.

Tekirdağ

Tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğuru ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar ile araçlarından inen bazı sürücüler saygı duruşuna katıldı.

Programda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.