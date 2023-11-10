Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Adıyaman'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Adıyaman'ın Kahta, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunumu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85 yılında Adıyaman'ın Kahta, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen anma töreni, Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelikhan ilçesinde de Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Ali Cemal Altınöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programı Çelikhan Ortaokulunda devam etti.

Sincik ilçesinde ise düzenlenen törende Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Gölbaşı'nda da İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.