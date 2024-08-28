Atatürk'ün İstiklal Madalyası sergilenecek

Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez sergilenecek.

TBMM Başkanlığından alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programı kapsamında TBMM'de de etkinlikler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek program kapsamında, 30 Ağustos Cuma günü TBMM ön bahçede geçit töreni yapılacak. Tören öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın icrası ve çeşitli marşlardan oluşan konser gerçekleştirilecek.

TBMM'deki etkinliğin ardından kortej yürüyüşü düzenlenecek. 16 Türk Devleti bayrağı taşıyan Tarihi Saygı Bölüğü'nün de yer aldığı kortejin yürüyüşü, TBMM önündeki İnönü Bulvarı'ndan başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus'taki 1. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

Kutlamalar kapsamında, 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan "İstiklal Madalyaları Sergisi" açılacak. Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika da ilk kez sergilenecek.