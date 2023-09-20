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Atatürk'ün fotoğrafına tepki çeken genç tutuklandı

Politika Haberleri

İstanbul'da bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı.

İSTANBUL'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan 17 yaşındaki  A.E.S (17) tutuklandı

İstanbul'ta bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerini içeren sosyal medya videosu üzerine polis harekete geçti. Videodaki A.E.S yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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