Atatürk'ün 85. Yıl Dönümü TBMM'de Anıldı

TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, siyasi parti grupları ve diğer yetkililer katıldı.

Atatürk 85. Yıl dönümünde TBMM'de anılıyor

ANKARA - TBMM'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde tören düzenlendi.

Atatürk, ölümünün 85. Yıl dönümünde TBMM Atatürk anıtında yapılan törenle anıldı. Törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grupları ve diğer yetkililer katıldı. Bozdağ, anıta çelenk koymasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.