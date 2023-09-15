Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek...
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika