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Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek...

Politika Haberleri

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 85 Milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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