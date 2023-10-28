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Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip...

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Politika Haberleri

Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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