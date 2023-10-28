Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip...
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Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.
Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika