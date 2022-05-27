Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu -... - Haberler

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Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu -...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Doğu -...

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu - batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu - batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Atatürk Havalimanı, İklim Değişikliği, Murat Kurum, 112, Politika, Haberler

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