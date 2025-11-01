Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel