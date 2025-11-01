Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz" dedi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel