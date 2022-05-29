Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin... - Haberler

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'İki yüzlü siyasetçilerin...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Atatürk Havalimanı Devlet Bahçeli İstanbul Politika Haberler

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